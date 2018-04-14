На Ставрополье автомобиль врезался в маршрутку

В Минераловодском районе Ставропольского края легковушка врезалась в микроавтобус

Микроавтобус ехал из Ставрополя в Прохладный. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 ехал в сторону Минвод, не выдержал дистанцию и врезался в маршрутку Ford Transit, сообщает NewsTracker.

В микроавтобусе было 16 пассажиров, они были пристегнуты. Пострадала 20-летняя пассажирка легкового автомобиля. Проводится проверка.