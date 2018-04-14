В Гулькевичском районе подростка ударило током на крыше вагона

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе ребенок выжил после удара током на крыше вагона

Инцидент произошел 13 апреля на станции Отрадо-Кубанская в 17:41. По предварительным данным, 15-летний школьник из Новокубанска забрался на крышу зерновоза и его ударило током, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Ребенок выжил, его доставили в больницу. Следователи проводят проверку.

Гулькевичский район Железная дорога
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