В Гулькевичском районе подростка ударило током на крыше вагона

В Гулькевичском районе ребенок выжил после удара током на крыше вагона

Инцидент произошел 13 апреля на станции Отрадо-Кубанская в 17:41. По предварительным данным, 15-летний школьник из Новокубанска забрался на крышу зерновоза и его ударило током, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Ребенок выжил, его доставили в больницу. Следователи проводят проверку.