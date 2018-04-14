В Адыгее выясняют причины пожара на складе макулатуры

Адыгея

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В Адыгее пожарные за 2 часа потушили пожар на территории ООО «Картонтара»

Сообщение о возгорании поступило 13 апреля в 19.50. Горел склад макулатуры. Огонь распространился на площади 100 кв. метров.

«Обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог», — отметил начальник ГУ МЧС по РА Султан Хацуков.

Как сообщали Юга.ру, картон горел на открытой площадке, на значительном расстоянии от жилых и административных построек. Поэтому угрозы жизни и здоровью населению нет.

В ГУ МЧС по РА отметили, что произошло загорание отдельно стоящей скирды спрессованной  макулатуры для вторичной переработки. К 22:00 загорание было локализовано. Погибших и пострадавших нет.

«Сотрудники предприятия эвакуированы, пострадавших нет. Для ликвидации загорания привлечена группировка сил и средств в 30 человек и 7 единиц техники»,  — отметил начальник  ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Адыгея» Геннадий Родин. 

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