В Дагестане боевики застрелили сыновей бывшего замглавы Хасавюртовского района. Они оба тоже были боевиками

Два человека погибли в результате обстрела в Хасавюрте, они оказались сыновьями бывшего замглавы района

Инцидент произошел днем 13 апреля на трассе «Кавказ» в районе торгового дома «Киргу».

«Водитель Toyota Land Cruiser 200 заехал на территорию газозаправочной станции и вместе с пассажиром вышел из салона. В этот момент подъехала "Приора", из которой вышли неустановленные лица и из огнестрельного оружия произвели выстрелы в направлении мужчин и скрылись. Потерпевшие скончались на месте», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Источник в силовых структурах республики РИА «Дагестан» сообщил, что перестрелка произошла между бывшими и действующими боевиками.

«Убитые — братья Джамалдиновы — Исхак и Акрам. Один из них был пособником боевиков ранее, второй в 2012 году сдался властям в ходе контртеррористической операции. Тогда в частном доме было четверо боевиков, трое из них, в том числе и один из братьев, сложили оружие и сдались без боя. Четвертый член НВФ открыл по силовикам стрельбу, и его уничтожили на месте», — рассказал собеседник агентства.

Как передает «Интерфакс», убитые являлись сыновьями бывшего заместителя главы Хасавюртовского района.

«Они больше были известны как "криминалы", которые устраивали разборки из-за земель, бизнеса, и так далее. Но в то же время они имели тесные связи с боевиками. Один являлся когда-то их пособником, а второго даже подозревали в причастности к убийству трех полицейских», — рассказал источник издания.

Сейчас ведутся поиски стрелявших, по факту инцидента возбуждено дело по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 (Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).