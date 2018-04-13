«Ахмат» обыграл «Тосно» в первом матче под руководством нового тренера

Футболисты «Ахмата» переиграли «Тосно» в матче 26-го тура РФПЛ

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий Магомед Митришев, отличившийся на 53-й минуте.

По результатам матча «Ахмат» с 30-ю очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Тосно» (24) — на 15-й строчке.

Этот матч стал дебютным для нового тренера грозненцев Игоря Ледяхова. Как сообщали Юга.ру, главный тренер клуба Михаил Галактионов подал в отставку неделю назад после матча с «Рубином». Ледяхов, который работал в тренерском штабе команды с ноября 2013 года, был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

В следующем туре «Ахмат» 18 апреля сыграет в гостях с «Локомотивом».