В Северной Осетии следователи проверят сообщения о насилии над детьми в спецучилище

В Северной Осетии следователи проводят проверку после опубликования информации о насилии над детьми в спецучилище

В республиканской газете «Свободный взгляд» 7 апреля опубликовали статью «Осетинское спецучилище "для опасных детей" снова в центре скандала». В материале рассказывалось о том, что в 2014 году из владикавказского спецучилища для детей с девиантным поведением сбежали трое воспитанников. Они сообщали, что их на протяжении нескольких лет в извращенной форме систематически насиловала группа сверстников.

Тогда слова детей подтвердились, и было заведено уголовное дело против пяти воспитанников. Из сотрудников уволили несколько человек уровня дежурного по режиму. Руководство осталось на своих местах. Руководитель службы воспитательного процесса Владимир Цгоев, которого после скандала с изнасилованием детей судили за преступную халатность, впоследствии остался на своем месте. На своей должности он находится до сих пор.

В статье указано, что в училище снова происходят насилие, драки, побеги, дедовщина, есть доступ к алкоголю и наркотикам. По словам сотрудников училища, ответственные за порядок не разрешают конфликты, наоборот, стравливают детей между собой. Недавно в училище скрыли жестокую драку. Пытаясь привлечь внимание к ситуации, из училища сбежали двое воспитанников.

По данным издания, работает практика манипулирования воспитанниками — если одному из сотрудников хочется свести с другим счеты, то они делают это через детей. Все это привело к тому, что в 2017 году один из детей, которого постоянно использовали в этих целях, порезал себе вены у всех на виду. Также сказано, что руководство игнорирует наличие наркотиков и алкоголя и с детьми работают люди без педагогического образования.

По указанию руководителя следственного управления по факту организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.