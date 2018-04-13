В Усть-Лабинском районе 33-летний мужчина из ревности избил до смерти пенсионера

В Усть-Лабинском районе возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который убил пенсионера

По версии следствия, вечером 11 апреля мужчина вместе с сожительницей был в гостях у 71-летнего знакомого. Они вместе распивали спиртные напитки. Со слов подозреваемого, он отлучился на некоторое время. После того, как мужчина вернулся, на почве внезапной ревности он ударил хозяина дома не менее десяти раз руками и ногами. Удары он наносил по телу и голове. После этого, забрав сожительницу, злоумышленник скрылся, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Пенсионера без признаков жизни соседи обнаружили на улице, недалеко от его дома. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Согласно заключению экспертизы, причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела с множественными переломами костей.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время следователь собирается обратиться в суд и попросить заключить злоумышленника под стражу. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.