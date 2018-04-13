В день рождения Сергея Шнурова, 13 апреля, группировка «Ленинград» выпустила первый за четыре года альбом

Пластинка получила название «Всякое». В ней восемь песен, среди которых «Цой» и «Путин». Альбом доступен для прослушивания в iTunes и YouTube. Два предыдущих студийных альбома группы — «Пляж наш» и «Фарш» — вышли в 2014 году.

«В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю. Назвать решил "всякое", потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут "говно", тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Мне 45. Вы можете скачать "всякое" в тунце (за деньги), а можете послушать в трубе (бесплатно), подарок все-таки. Я полетел дальше. Спасибо!» — написал Шнуров в группе ВКонтакте.