В Балтийское море упал вертолет Ка-29. Погибли двое летчиков
В акваторию Балтийского моря 12 апреля во время ночных испытательных полетов упал вертолет Ка-29
Это произошло около 23:30. Отмечается, что экипаж в составе двух летчиков-испытателей погиб.
На месте падения Ка-29 Балтийский флот проводит поиски. Уточняется, что полет проходил в простых метеоусловия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.
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