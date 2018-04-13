В Балтийское море упал вертолет Ка-29. Погибли двое летчиков

В акваторию Балтийского моря 12 апреля во время ночных испытательных полетов упал вертолет Ка-29

Это произошло около 23:30. Отмечается, что экипаж в составе двух летчиков-испытателей погиб.

На месте падения Ка-29 Балтийский флот проводит поиски. Уточняется, что полет проходил в простых метеоусловия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.