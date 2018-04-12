В Севастополе директора школы будут судить за гибель ребенка под футбольными воротами

В Севастополе завершили расследование уголовного дела о гибели школьника под футбольными воротами

По версии следствия, 3 февраля на спортплощадке школы № 52 старые футбольные ворота упали на 13-летнего подростка. Мальчика доставили в больницу, где он умер. Подросток и его друзья не прикасались к воротам, незакрепленная конструкция упала от порыва ветра.

«В ходе следствия установлено, что еще в августе 2017 года во время проверки образовательных учреждений накануне нового учебного года инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 1 "Северное" ОМВД России по Нахимовскому району выявила на территории школы опасные ворота, указав на это нарушение в акте проверки, который позже был подписан директором школы», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Директор знала о том, что на территории школы находятся опасные ворота, но не приняла мер по их писанию, утилизации и вывозу. Расследование уголовного дело завершено, материалы направят в суд.