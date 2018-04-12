В Краснодаре дети во дворе школы нашли человеческий череп
В Краснодаре ученики школы в Славянском микрорайоне нашли человеческие останки
«Во время уборки школьной территории ученики обнаружили человеческий череп. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты пытаются установить пол и возраст человека, которому принадлежат останки», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Валерий Маранов.
По факту проводят проверку.
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