В Краснодаре ученики школы в Славянском микрорайоне нашли человеческие останки

«Во время уборки школьной территории ученики обнаружили человеческий череп. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты пытаются установить пол и возраст человека, которому принадлежат останки», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Валерий Маранов.

По факту проводят проверку.