В Краснодаре дети во дворе школы нашли человеческий череп

Краснодарский край

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В Краснодаре ученики школы в Славянском микрорайоне нашли человеческие останки

«Во время уборки школьной территории ученики обнаружили человеческий череп. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты пытаются установить пол и возраст человека, которому принадлежат останки», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Валерий Маранов.

По факту проводят проверку.

Краснодар Следственный комитет
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