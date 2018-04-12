Хоккеисты «Сочи» пожалуются в арбитраж КХЛ на долги по зарплате

Несколько игроков хоккейного клуба «Сочи» собираются подать заявление в арбитраж КХЛ из-за многомесячных долгов по зарплате и невыплаты премии за сезон

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» занял шестое место в Западной конференции, а в плей-офф уступил финскому «Йокериту» — 1:4. В течение сезона неоднократно появлялись сообщения о задержках зарплаты в клубе, однако 28 марта президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что долги среди клубов есть только у владивостокского «Адмирала».

По данным агентства «Р-Спорт», в «Сочи» задолженность перед игроками составляет как минимум три месяца, кроме того, клуб не заплатил хоккеистам премию за выход в плей-офф и бонусы по итогам прошлого сезона. В ближайшее время игроки обратятся в арбитраж КХЛ с требованием получить задолженность.

Генеральный спонсор «леопардов» компания РЖД имеет договорные обязательства перед клубом и Краснодарским краем, проблемы с финансированием могут быть связаны с тем, что «Сочи» не может получить деньги от РЖД.

Глава департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян пояснил, что взаимодействие идет между спонсором и администрацией региона, а город ничего не обещал РЖД.

«Сегодня я говорил с главой города, он сказал, что обязательно свяжется с представителями команды и спонсорами, чтобы ускорить решение сложившейся ситуации, — заявил Пилосян. — Ни один документ не говорит о том, что если кто-то перед РЖД не выполнит обязательств, то РЖД не заплатит зарплату хоккеистам. Уверен, что такого договора точно нет. Думаю, причина в чем-то другом».

Проблемы с выплатам зарплаты и премий игрокам и персоналу периодически появлялись с момента основания клуба.

В мае 2015 года ряд хоккеистов во главе с Никитой Щитовым намеревались пожаловаться в прокуратуру на то, что они не получали деньги с января по май. В сентябре 2016-го КХЛ запретила «Сочи» делать трансферы из-за долгов по премиям.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2017 года хоккеисты решили подать заявление в прокуратуру в связи с долгами по зарплате, которую они не получали с октября 2016 года. В апреле 2017-го гендиректор клуба Сергей Воропаев заявил, что все долги по зарплате перед игроками погашены.