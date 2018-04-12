В Темрюкском районе женщину изнасиловали во сне

В Темрюкском районе мужчину обвинили в изнасиловании соседки

По версии следствия, 57-летний мужчина жил по соседству с 57-летней женщиной. 1 апреля они выпивали у нее дома. Спустя время женщина легла спать.

«Проснувшись от того, что ее насилуют, потерпевшая стала оказывать активное сопротивление и звать на помощь. Крики женщины услышала соседка и, прибежав, вызвала сотрудников правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленник скрылся, его задержали на следующий день. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.