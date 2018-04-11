Замглавы Калининского района попал под следствие за плохой контроль над финансами районной больницы

Краснодарский край

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Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении замглавы Калининского района, подозреваемого в ненадлежащем контроле за работой центральной районной больницы

Нарушения со стороны чиновника были выявлены в ходе прокурорской поверки, прошедшей в рамках работы по снижению задолженности по муниципальным контрактам.

Выяснилось, что должностные лица не проводили проверки и соответствующие контрольные мероприятия в отношении ЦРБ с 2014 года. А курирующий заместитель главы администрации района не контролировал вопросы финансово-хозяйственной деятельности больницы.

«Администрацией района, как учредителем, неблагоприятная ситуация, связанная с ростом просроченной кредиторской задолженности учреждения, вызванная отсутствием достаточных средств на закупку лекарств и материалов, длительное время не анализировалась и оставлялась без внимания. Впоследствии поставщики медикаментов, товаров и услуг через судебное понуждение взыскали с учреждения дополнительно в счет штрафных санкций за несвоевременную оплату в общей сумме более 2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По результатам проверки краевое СКР по возбудило в отношении должностного лица уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Здравоохранение Калининский район Халатность Чиновники
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