В Краснодаре суд обязал Минфин выплатить 1 млн компенсации оправданному детдомовцу

Первомайский районный суд Краснодара обязал Минфин выплатить компенсацию Антону Сачкову за незаконное уголовное преследование

Детдомовца Сачкова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, из-за чего погиб житель поселка Ахтырского в 2012 году. Фигурант был под стражей почти три года, и в 2015 году Абинский районный суд признал Сачкова невиновным в связи с его непричастностью к совершению преступления. У Сачкова появилось право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда, сообщает РАПСИ.

Адвокат Сачкова Александр Попков рассказал, что суд обязал Минфин выплатить Сачкову компенсацию в 1 млн рублей. Министерство просило полностью отказать в иске, прокуратура просила назначить компенсацию в 300 тыс. рублей.