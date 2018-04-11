В Краснодаре суд обязал Минфин выплатить 1 млн компенсации оправданному детдомовцу

Краснодарский край

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Первомайский районный суд Краснодара обязал Минфин выплатить компенсацию Антону Сачкову за незаконное уголовное преследование

Детдомовца Сачкова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, из-за чего погиб житель поселка Ахтырского в 2012 году. Фигурант был под стражей почти три года, и в 2015 году Абинский районный суд признал Сачкова невиновным в связи с его непричастностью к совершению преступления. У Сачкова появилось право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда, сообщает РАПСИ.

Адвокат Сачкова Александр Попков рассказал, что суд обязал Минфин выплатить Сачкову компенсацию в 1 млн рублей. Министерство просило полностью отказать в иске, прокуратура просила назначить компенсацию в 300 тыс. рублей.

Краснодар Министерство финансов РФ Суд
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