Госдуме предложили штрафовать аккаунты за фейки в соцсетях во время ЧС

В России владельцев аккаунтов с многочисленной аудиторией в соцсетях предлагают штрафовать за распространение заведомо ложных данных во время чрезвычайных ситуаций

Также предлагается ввести ответственность популярных пабликов за публикации во время ЧС, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также на распространение информации, явно призванной пропагандировать войну.

Инициативу подготовил экспертный совет молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте. Председатель совета Илья Зотов рассказал, что обращение направили в комитет Госдумы по информационной политике.

«Мы предлагаем обязать соцсети ввести реестр популярных блогеров и пабликов в соцсетях с аудиторией не менее 100 тыс. пользователей, давать им соответствующую верификацию, чтобы популярные сообщества и пользователи при публикации информации опирались на факты и не вводили людей в заблуждение», — отметил он.