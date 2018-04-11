Госдуме предложили штрафовать аккаунты за фейки в соцсетях во время ЧС
В России владельцев аккаунтов с многочисленной аудиторией в соцсетях предлагают штрафовать за распространение заведомо ложных данных во время чрезвычайных ситуаций
Также предлагается ввести ответственность популярных пабликов за публикации во время ЧС, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также на распространение информации, явно призванной пропагандировать войну.
Инициативу подготовил экспертный совет молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте. Председатель совета Илья Зотов рассказал, что обращение направили в комитет Госдумы по информационной политике.
«Мы предлагаем обязать соцсети ввести реестр популярных блогеров и пабликов в соцсетях с аудиторией не менее 100 тыс. пользователей, давать им соответствующую верификацию, чтобы популярные сообщества и пользователи при публикации информации опирались на факты и не вводили людей в заблуждение», — отметил он.
Такие меры нужны для того, чтобы владельцев страниц и пабликов можно было идентифицировать и применить к ним административное наказание. Нормы не будут ограничительными, а позволят сформировать культуру обмена информацией, акцентировал Зотов.
За публикацию информации с заведомо ложными данными и призывами к вражде предлагают штрафовать граждан на 50–100 тыс. рублей, должностные лица — 200–400 тыс. рублей, юридические лица — от 600 тыс. до 1 млн рублей. При этом социальные сети обяжут в течение трех дней удалять посты по требованию Роскомнадзора, иначе их оштрафуют на сумму от 600 тыс. до 1 млн рублей.
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