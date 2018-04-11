В Сочи отметят 50 дней до старта чемпионата мира по футболу

25 апреля в Сочи торжественно отметят 50 дней до старта чемпионата мира по футболу — 2018

Центром праздника станет всесезонный курорт «Горки Город».

«На высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря состоится необычный футбольный матч. Его планируется зафиксировать как первый, проведенный на такой высоте. С этой целью в Красную Поляну прибудет официальный судья агентства рекордов России», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

На импровизированное поле в зоне «Цирк-2» выйдут легенды футбола СССР, в том числе посол города-организатора Евгений Ловчев. В завершение встречи на сочинском высокогорье запланирована автограф-сессия с участниками памятного матча.

После спортивных матчей всех зрителей и участников мероприятия пригласят попробовать эксклюзивное угощение.

«Вход на мероприятие свободный для всех жителей города и гостей курорта "Горки Город". Добраться к месту проведения мероприятия можно по канатной дороге при наличии экскурсионного ски-пасса», — заключили в пресс-службе курорта.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.