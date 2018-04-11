В России упростили процедуру получения инвалидности для детей

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Премьер-министр РФ подписал постановление, которое позволяет упростить процедуру получения инвалидности для детей

Согласно документу, жители отдаленных и труднодоступных мест имеют право получить бессрочную инвалидность при первичном освидетельствовании. Постановление расширило список заболеваний, позволяющих устанавливать инвалидность бессрочно. Среди болезней — все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота и детский церебральный паралич.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в аппарат уполномоченного поступило более 700 жалоб от родителей на работу медико-социальной экспертизы. Родители жаловались на необоснованное снятие инвалидности. Также жалобы поступали на некомпетентность экспертов, которые отказывали тяжело больному ребенку в получении категории инвалид.

Кузнецова добавила, что детям с так называемыми условно неизлечимыми болезнями часто необоснованно назначают повторные экспертизы. В этом случае родители были вынуждены раз в год возить ребенка на экспертизу, чтобы подтвердить инвалидность, пишет «Российская газета».

Анна Кузнецова Дети-инвалиды
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В России упростили процедуру получения инвалидности для детей

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