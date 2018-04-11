В Железноводске бухгалтер получала зарплаты за бывших сотрудников госучреждения. За шесть лет она забрала 3,5 млн рублей

В Железноводске возбудили уголовные дела в отношении местной жительницы, которую обвинили в присвоении денег

Жительница поселке Иноземцево работала главным бухгалтером в одном из государственных учреждений. По данным полиции, в течение шести лет женщина начисляла заработную плату на работников, ранее состоявших в должностях в организации. Она пользовалась банковскими картами, на которые приходили деньги. Злоумышленница присвоила 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Во время расследования были установлены еще два факта противоправной деятельности. В обоих случаях бухгалтер перевела на свой счет более 40 тыс. рублей, предназначенные на приобретение хозяйственных товаров и нужды учреждения.

Возбуждено два уголовных дела, которые объединили в одно производство.