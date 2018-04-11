В OZ МОЛЛ проведут модное шоу и розыгрыш призов

В торгово-развлекательном комплексе OZ МОЛЛ 15 апреля состоится «ГрандиOZное fashion-шоу» и розыгрыш 5 тыс. призов

С 14:00 до 20:00 будут проходить модные показы, образы для которых эксклюзивно составят из коллекций, представленных в универмаге Stockmann. Будут представлены новинки брендов Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Levi’s, OASIS, Tom Tailor, ESPRIT и других. Ведущими станут Наталья Веда и Роман Юлдашев. Также всех гостей OZ МОЛЛ ждет выступление музыкальных и танцевальных коллективов Краснодара и Ростова и сольный концерт певицы Анны Седоковой.

Кульминацией события станет розыгрыш главных призов акции «5000 грандиOZных подарков». Для участия в акции надо сделать покупки в магазинах OZ МОЛЛ на сумму от 3 тыс. рублей, предъявить чеки на регистрационной стойке и получить купон. Призовой фонд включает 5 тыс. гарантированных подарков, поездку на неделю для двоих в Хельсинки с посещением Стокгольма и десять сертификатов по 10 тыс. рублей на шопинг. Список магазинов, которые участвуют в акции, можно найти на сайте ТРК.

15 апреля станет завершением «Сумасшедших дней» — международной акции, которая два раза в год проходит во всех универмагах Stockmann по всему миру. Ежедневно с 11 по 15 апреля в краснодарском Stockmannбудет появляться новинки брендов Armani Jeans, Tommy Hilfiger, CK jeans, Gerry Weber, Love Moschino, Laurel, Guess, Oasis, Esprit, Lauren Ralph Lauren, Coccinelli, Marc O’Polo и других. Ассортимент товаров не появится в продаже в другие дни года. С 14:00 до закрытия для всех гостей универмага Stockmann будет предоставлена услуга шопинг-сопровождения со стилистами.

На первом этаже будет работать бьюти-зона, где визажисты и стилисты помогут дополнить образ гостей, создав им макияж и прическу. Также будет работать зона арт-текстиля, где можно будет украсить свои вещи яркими аппликациями. На втором этаже будет работать детская школа моды, где детей будут учить ходить по подиуму и позировать для фотокамеры. По итогам обучения можно получить сертификат о прохождении курса «Модники OZ».

Мастер-классы, услуги по шопинг-сопровождению, бьюти-зона, зона арт-текстиля и прочие активности для всех гостей OZ МОЛЛ бесплатны. Подробности мероприятия и акции можно узнать на сайте ozmall.ru.