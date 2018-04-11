На съемочную группу «Ревизорро» напали в Сочи
В Сочи напали на журналистов программы «Ревизорро»
Съемочная группа пришла с инспекцией в отель «Бридж Резорт». По данным super.ru, на журналистов напали, забрали карты памяти и удалили материалы с проверкой комплекса.
Этот выпуск «Ревизорро» еще не выходил в эфир, когда произошел инцидент не уточняется.
Ранее съемочная группа бывала в Сочи один раз и проверяла ресторан Adriano.
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