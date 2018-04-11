В Адыгее военнослужащий за ДТП с погибшим осужден на 1,5 года колонии
Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор виновному в смертельном ДТП
«Авария произошла 9 августа 2017 года в Майкопе. Осужденный не уступил на перекрестке дорогу двигавшемуся по улице Победы автомобилю Lada Priora, в результате чего допустил ДТП. От полученных ранений водитель автомобиля скончался», — сообщили в пресс-службе Майкопского гарнизонного суда.
С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии-поселении с лишением водительских права на 2 года. В пользу стороны потерпевшего судом с осуждённого взысканы денежная компенсация морального вреда и возмещение причинённого указанным преступлением материального ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
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