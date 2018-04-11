В Ростовской области мужчину оштрафовали за аудиозаписи «ВКонтакте»

Ростовская область

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В Ростовской области жителю Неклиновского района назначен штраф за экстремистские аудиозаписи «ВКонтакте»

«В ходе проверки установлено, что 32-летний местный житель на своей странице в социальной сети разместил аудиозаписи песен, признанных решениями Фокинского районного суда г. Брянска и Ленинского районного суда г. Оренбурга экстремистскими материалами», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (Массовое распространение экстремистских материалов).

Виновному назначен административный штраф. Запрещенные аудио удалены.

Экстремизм
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