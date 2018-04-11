В Усть-Лабинском районе 16-летний мопедист без прав пострадал в ДТП

Краснодарский край

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В Усть-Лабинком районе 10 апреля подросток попал в аварию

ДТП случилось около 15:00 в станице Ладожской. По предварительным данным, 16-летний молодой человек за рулем мопеда WJ50 на перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-21124. При этом у подростка не было прав на управление мопедом, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель мопеда пострадал. Ему назначили амбулаторное лечение.

ДТП Усть-Лабинский район
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