В Усть-Лабинском районе 16-летний мопедист без прав пострадал в ДТП
В Усть-Лабинком районе 10 апреля подросток попал в аварию
ДТП случилось около 15:00 в станице Ладожской. По предварительным данным, 16-летний молодой человек за рулем мопеда WJ50 на перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-21124. При этом у подростка не было прав на управление мопедом, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Водитель мопеда пострадал. Ему назначили амбулаторное лечение.
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