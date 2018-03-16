В России возобновили продажу туристических путевок в Египет

В связи с открытием регулярного авиасообщения между Московой и Каиром начались продажи туров на курорты Хургада и Шарм-Эш-Шейх

Путевки начала продавать туристическая компания Tez Tour. В турфирме рассказали, что стартовали продажи туров в Египет с прямым перелетом до Каира авиакомпанией «Аэрофлот».

В пакеты включены индивидуальные трансферы из Каира до отелей в Шарм-Эш-Шейхе и Хургаде и обратно. Согласно полетной программе, заезды в гостиницы будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Стоимость путевки на семь дней на двоих в пятизвездочный отель составит от 1,3 тыс. долларов, сообщает RNS.

Ранее компания «Аэрофлот» объявила, что возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля.

Как сообщали Юга.ру, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после падения российского самолета над Синаем.



Авиалайнер российской компании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эш-Шейхм — Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

О возобновлении полетов Россия и Египет договорились в декабре 2017 года.