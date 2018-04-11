На Ставрополье при пожаре на теплотрассе погиб один человек

В Ессентуках 11 апреля произошел пожар на теплотрассе

Сообщение о возгорании на улице Новопятигорской поступило в 1:50. На место выехали спасатели. Для тушения привлекали четыре человека и одну машину.

В результате пожара погиб один человек. Его личность устанавливают. По факту проводят проверку, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.