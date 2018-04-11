На Ставрополье при пожаре на теплотрассе погиб один человек

Ставропольский край

Распечатать

В Ессентуках 11 апреля произошел пожар на теплотрассе

Сообщение о возгорании на улице Новопятигорской поступило в 1:50. На место выехали спасатели. Для тушения привлекали четыре человека и одну машину.

В результате пожара погиб один человек. Его личность устанавливают. По факту проводят проверку, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В России минимальный размер оплаты труда превысит 11 тыс. рублей
Глава администрации Ростова пообещал отказаться от личного транспорта на время ЧМ
Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Правительство Медведева уйдет в отставку
В Минводах на оппозиционера завели дело о хранении наркотиков. Он утверждает, что ему их подбросили
Под Краснодаром предусмотрят 50 га территорий для медицинского кластера
На съемочную группу «Ревизорро» напали в Сочи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале