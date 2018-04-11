Генпрокуратура рассказала, сколько раз чиновники нарушали антикоррупционное законодательство

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Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман рассказал о нарушениях антикоррупционного законодательства, которые совершали в 2017 году

Во время проверок прокуратура выявила более 245 тыс. нарушений, которые совершили чиновники разного уровня.

«Для устранения этих нарушений в 2017 году внесено 58,5 тыс. представлений, принесено 34 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направлено в суд более 6 тыс. исков на общую сумму почти 16,5 млрд рублей», — цитирует Буксмана RT.

Более 70 тыс. нарушителей привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. По некоторым фактам возбудили 3,4 тыс. уголовных дел.

Коррупция Прокуратура Чиновники
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