Стали известны подробности ДТП с автобусом на Кубани

Краснодарский край

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Полиция рассказала подробности аварии с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае

ДТП произошло на 21-м км трассы Краснодар — Кропоткин около 14:30. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем Fiat ехала в сторону Краснодара, выехала на встречку и втолкнулась с ВАЗ-2110. Потом иномарку отбросило в идущий позади пассажирский автобус, сообщил Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Водитель иномарки пострадала, ее госпитализировали. В автобусе были водитель и семь человек, никто не пострадал. Их пересадили в другой рейсовый автобус.

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