На Ставрополье под колесами электрички погиб 81-летний мужчина

В Ставропольском крае 10 апреля электропоезд Кисловодск — Минеральные Воды насмерть сбил жителя Ессентуков

Это произошло на 49-м километре перегона Подкумок — Белый уголь. По предварительным данным, 81-летний мужчина нарушил правила безопасного поведения на объектах ж/д транспорта. Вследствие этого он попал под колеса электрички. От полученных травм пенсионер скончался.

Сейчас проводят проверку, устанавливают все обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.