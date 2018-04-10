В Крымском районе объявили в розыск директора филиала АО «НЭСК-электросети»

В отношении директора филиала АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть» возбудили уголовное дело

По версии следствия, в организацию обратился мужчина, который решил приобрести производственную базу. Но она была отключена от подачи электроэнергии в связи с тем, что за ней был долг более 3,6 млн рублей. Мужчину заинтересовала законность произведенного расчета задолженности. В связи с этим он обратился в филиал НЭСКа. Директор филиала сообщил, что способен уменьшить задолженность до 1 млн рублей. Но для этого мужчина, приобретающий базу, должен передать ему 1 млн рублей. Понимая, что требования незаконны, мужчина обратился в правоохранительные органы. Подозреваемый 28 марта в своем автомобиле, получил от заявителя деньги. После этого директор филиала высадил мужчину и скрылся.

Сейчас директора филиала НЭСКа объявили в федеральный розыск. Следствие предлагает ему добровольно явиться к правоохранителям и дать показания. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.