Для Российского Красного Креста предложили ввести государственный контроль

В Минздраве РФ создали рабочую группу, которая работает над законопроектом «О Российском Красном Кресте»

В пресс-службе Минздрава РФ «Коммерсанту» сообщили, что законопроект разработают для повышения эффективности работы Красного Креста. Сейчас рабочая группа занимается доработкой основных положений проекта.

Авторы проекта отмечают, что в разные годы Минюст и Федеральная налоговая служба предъявляли к отчетности РКК претензии.

Законопроект о Красном Кресте начала разрабатывать группа депутатов от разных фракций в 2015 году. Он определяет правовое положение, полномочия и функции Российского Красного Креста, устанавливает порядок управления и финансирования. Из общественной организации депутаты предлагали преобразовать РКК в общественно-государственную организацию, созданную РФ. Предполагается, что президент России будет назначать попечительский совет организации, а члены совета — выбирать ее главу. Курировать деятельность РКК собирается Минздрав.

При этом отмечается, что РКК остается членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также работает в соответствии с Конституцией РФ и женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года.

В законопроекте уточняется, что годовые отчеты организация будет сдавать в профильные министерства и официально публиковать отчеты в СМИ. Законопроект требует, чтобы имущество РКК использовалось только для целей и задач, записанных в документе.

Вопрос об отчетах Российского Красного Креста возник в очередной раз после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Для пострадавших при пожаре кемеровское отделение собрало более 126 млн рублей. Однако кому и как именно окажут помощь было неясно.