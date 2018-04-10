На Дону полицейских заподозрили в получении взятки

Ростовская область

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших полицейских за вымогательство у предпринимателя 200 тыс. рублей

«По версии следствия, подозреваемые, находясь в городе Каменске-Шахтинском, потребовали от предпринимателя взятку в сумме 200 тыс. рублей за возврат ранее изъятого товара и не привлечение к установленной законом ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Предприниматель обратилась с заявлением в ГУСБ МВД России. Подозреваемые были задержаны, их заключили под стражу.

Возбуждено дело по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Подозреваемые сотрудники полиции уже уволены из органов внутренних дел.

Взятка Полиция Ростов-на-Дону
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