В Краснодаре на Ростовском шоссе грузовик сбил пешехода

Краснодарский край

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На 8-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре КамАЗ вечером 9 апреля насмерть сбил человека

ДТП произошло на подъезде к Краснодару в 21:32. По предварительным данным, 39-водитель грузовика ехал по трассе М4 «Дон» в сторону улицы Российской и сбил пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть с остановки общественного транспорта.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность не установлена, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП Краснодар
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В Краснодаре на Ростовском шоссе грузовик сбил пешехода
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