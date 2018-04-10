В Краснодаре на Ростовском шоссе грузовик сбил пешехода

На 8-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре КамАЗ вечером 9 апреля насмерть сбил человека

ДТП произошло на подъезде к Краснодару в 21:32. По предварительным данным, 39-водитель грузовика ехал по трассе М4 «Дон» в сторону улицы Российской и сбил пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть с остановки общественного транспорта.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность не установлена, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.