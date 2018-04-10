Власти Ростова отправили на доработку проект реконструкции Театрального спуска

Проект реконструкции Театрального спуска, который горел в августе, отклонили донские власти

Как сообщает пресс-служба мэрии города, проект реконструкции отклонен и отправлен на доработку. При его отклонении власти учитывали результаты общественных слушаний, которые начались еще в январе.

Городские власти собирались построить на территории, где был пожар, школу и детский сад, а также расширить проезжую часть.

Как сообщали Юга.ру, крупный пожар произошел в центре Ростова 21 августа — он начался в частном доме на Нижегородской улице и распространился на территории 10 тыс. кв. м, уничтожив более 100 домов. Один человек погиб, несколько десятков пострадали.