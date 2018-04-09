В Сочи закрыли горнолыжные трассы на плато Псехако
В Красной Поляне 9 апреля первыми в этом сезоне закрыли трассы для катания на склоне Лаура, который находится на плато Псехако
Однако горнолыжный сезон на курорте «Газпром» продолжится. Трассы на «Альпике» будут работать в течение месяца.
«Склон Лаура нередко выручал туристов, которые оказались в Красной Поляне в дни высокой лавиноопасности. Трассы "Лауры" расположены на плато Псехако, благодаря таким особенностям рельефа катание здесь безопасно, так как нет риска схода лавин», — отметили в пресс-службе горно-туристического центра ПАО «Газпром».
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Как сообщали Юга.ру, 12 марта курорты Красной Поляны начали переводить на весенний режим работы. На курорте «Роза Хутро» горнолыжный сезон в Сочи продлится до 22 апреля, в «Горки Город» — до 13 апреля.
4 апреля из-за рекордно теплой весны начали закрывать красные трассы на плато Псехако.
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