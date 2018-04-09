В Сочи закрыли горнолыжные трассы на плато Псехако

В Красной Поляне 9 апреля первыми в этом сезоне закрыли трассы для катания на склоне Лаура, который находится на плато Псехако

Однако горнолыжный сезон на курорте «Газпром» продолжится. Трассы на «Альпике» будут работать в течение месяца. «Склон Лаура нередко выручал туристов, которые оказались в Красной Поляне в дни высокой лавиноопасности. Трассы "Лауры" расположены на плато Псехако, благодаря таким особенностям рельефа катание здесь безопасно, так как нет риска схода лавин», — отметили в пресс-службе горно-туристического центра ПАО «Газпром».

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