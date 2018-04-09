В Ингушетии неизвестные обстреляли «Приору», есть пострадавший

Полиция Ингушетии разыскивает злоумышленников, открывших стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю

Инцидент произошел вечером 9 апреля в сельском поселении Экажево Назрановского района.

«Неизвестные люди, предположительно, из огнестрельного оружия обстреляли автомашину "Лада Приора"», — цитирует «Интерфакс» источника в силовых структурах региона.

В результате инцидента пострадал один человек, он доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются. Для розыска преступников в республике объявлен план «Перехват».