В Ингушетии неизвестные обстреляли «Приору», есть пострадавший

Ингушетия

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Полиция Ингушетии разыскивает злоумышленников, открывших стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю

Инцидент произошел вечером 9 апреля в сельском поселении Экажево Назрановского района.

«Неизвестные люди, предположительно, из огнестрельного оружия обстреляли автомашину "Лада Приора"», — цитирует «Интерфакс» источника в силовых структурах региона.

В результате инцидента пострадал один человек, он доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются. Для розыска преступников в республике объявлен план «Перехват».

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