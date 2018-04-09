В Яблоновском пожарные локализуют крупное возгорание камыша

Адыгея

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В поселке Яблоновском в Адыгее произошло возгорание камыша, огонь распространился на площади около 300 квадратных метров

Камыш горит на территории вблизи Тургеневского шоссе. Как сообщил замначальника ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник, угрозы населению нет. 

«Изначально была угроза распространения возгорания и приближения его к жилым постройкам. Сейчас угроза ликвидирована. Пожарные локализовали возгорание и не дают огню распространяться», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает пожарный расчет, ведутся работы по локализации пожара, его блокировке, поскольку к очагу возгорания трудно проехать из-за заболоченной местности. 

По словам собеседника, пожарный расчет продолжает работы на месте возгорания. После его ликвидации будут установлены причины.

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В Яблоновском пожарные локализуют крупное возгорание камыша
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