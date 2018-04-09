В Краснодаре экс-сотрудницу полиции и ее знакомую будут судить за взятку в 2,5 млн рублей

В Краснодаре завершили расследование дела в отношении бывшей начальницы отделения по вопросам миграции ОМВД по Брюховецкому району и ее знакомой, их заподозрили в получении взятки и покушении на посредничество во взяточничестве

По версии следствия, в 2017 году полицейские обнаружили нарушение миграционного законодательства — были нарушены правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, предприниматель не вел миграционный учет. В отношении мужчины составили административные протоколы и передали их вместе с материалами для рассмотрения и принятия решения руководителю структурного подразделения по вопросам миграции территориального органа. Начальница решила получить от предпринимателя взятку за непривлечение его к административной ответственности. Она привлекла свою подругу как посредника.

Женщина во время встреч с предпринимателем убедила его передать 2,5 млн рублей. Он согласился, но сообщил о предложении в Следственный комитет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«В дальнейшем заявитель, действуя под контролем оперативных сотрудников краевого УФСБ, встретился с посредником и передал ей требуемую сумму денег, однако распорядиться ими не удалось, поскольку ее дальнейшие действия были пресечены. Осознав тяжесть совершенного преступления и желая смягчить свою вину, женщина выразила желание активно способствовать раскрытию преступления и дала добровольное согласие на проведение оперативно-разыскных мероприятий по изобличению начальника отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Брюховецкому району в получении взятки, встретившись с которой 17 мая 2017 года передала указанную денежную сумму», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудницу полиции уволили из МВД по отрицательным мотивам. Женщину заключили под стражу, вторая обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Прокуратурой края уголовное дело направлено в Брюховецкий районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.