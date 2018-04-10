Компания «ОкнаСклад» расширяет ассортимент в Краснодарском крае

Краснодарская компания «ОкнаСклад» расширяет ассортимент и меняет стратегию развития

С апреля жители края получают возможность заказать со склада компании готовые комплекты для остекления типовых балконов и лоджий, а также балконные блоки стандартных размеров по низким ценам. Приоритетное направление в новой стратегии — удаленное обслуживание клиентов. Это позволит желающим оформить заказ с доставкой, не выходя из дома.

«В кругу строительных организаций и владельцев загородных домов компания “ОкнаСклад” давно известна широким ассортиментом пластиковых окон, дверей и оптовыми ценами на них. Ориентируясь на спрос, уже этой весной мы готовы предложить готовые комплекты на основе металлопластикового профиля Rehau и Bautex для остекления лоджий и балконов. Комплекты включают все необходимые сопутствующие товары, такие как подоконники, откосы, отливы и москитные сетки. На складе всегда в наличии все необходимое для типовых балконов с одной или двумя боковыми стенками, а также лоджий на четыре оконных створки», — рассказали в компании.

Производство и склад расположены в поселке Южном по улице Северной 30А/2. Для работы в онлайн-режиме была запущена новая версия сайта окнасклад.рф

«Оперативная обработка заказов и штатная бригада монтажников позволяют застеклить балкон всего за один день», — сообщают менеджеры компании «ОкнаСклад».