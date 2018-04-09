На Кубани к 2021 году во всех школах планируют ввести уроки самбо

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в школах необходимо ввести предмет самбо в качестве третьего урока физкультуры

Об этом он рассказал на планерном совещании, на котором обсудили развитие инфраструктуры и улучшении материальной базы спортивных секций и школ. Кондратьев призвал глав муниципалитетов уделять больше внимания развитию спортивной инфраструктуры и привлечению тренеров. По мнению главы края, дополнительным стимулом для развития спорта станет внедрение комплекса ГТО и введение уроков самбо в качестве третьего урока физкультуры.

«С 1 сентября уроки самбо появятся в более чем 140 школах Кубани. К 2021 году этим проектом должны быть охвачены все школы региона», — отметил он.

Губернатор добавил, что регионе есть резервы для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой. В 2018 году планируют построить 20 малобюджетных спортивных залов и десять универсальных спортплощадок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.