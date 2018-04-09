В Ростовской области 10-летнего ребенка убило током
В Ростовской области в Егорлыкском районе 10-летнего ребенка убило током
По предварительным данным, 10-летний мальчик в поселке Роговском Егорлыкского района залез на крышу сельскохозяйственного склада и рукой дотронулся до высоковольтного электрического кабеля.
«В результате поражения электрическим током ребенок скончался в медицинском учреждении», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.
Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.
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