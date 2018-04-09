В Ростовской области 10-летнего ребенка убило током

В Ростовской области в Егорлыкском районе 10-летнего ребенка убило током

По предварительным данным, 10-летний мальчик в поселке Роговском Егорлыкского района залез на крышу сельскохозяйственного склада и рукой дотронулся до высоковольтного электрического кабеля.

«В результате поражения электрическим током ребенок скончался в медицинском учреждении», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.