В Ростовской области 10-летнего ребенка убило током

Ростовская область

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В Ростовской области в Егорлыкском районе 10-летнего ребенка убило током

По предварительным данным, 10-летний мальчик в поселке Роговском Егорлыкского района залез на крышу сельскохозяйственного склада и рукой дотронулся до высоковольтного электрического кабеля.

«В результате поражения электрическим током ребенок скончался в медицинском учреждении», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии. 

Следственный комитет
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