В Краснодаре мотоциклист без прав врезался в ограждение

В Краснодаре 8 апреля в ДТП пострадал мотоциклист без прав

Авария произошла на трассе М4 «Дон» около полуночи. По предварительным данным, 24-летний водитель мотоцикла врезался в пластиковое ограждение и бетонное основание дорожного знака, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водителя мотоцикла госпитализировали. Проводится проверка.



