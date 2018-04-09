В Краснодаре мотоциклист без прав врезался в ограждение
В Краснодаре 8 апреля в ДТП пострадал мотоциклист без прав
Авария произошла на трассе М4 «Дон» около полуночи. По предварительным данным, 24-летний водитель мотоцикла врезался в пластиковое ограждение и бетонное основание дорожного знака, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Водителя мотоцикла госпитализировали. Проводится проверка.
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