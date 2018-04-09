В Москве открыли первую клинику заботы о зрении 3Z в новом бренде

В Москве открыли первую клинику заботы о зрении 3Z, которая предоставляет пациентам офтальмологические услуги по самым современным технологиям

Клиника находится на улице Бориса Галушкина, 3, недалеко от ВДНХ. Общая площадь клиники составляет 1,5 тыс. кв. метров. Здание построено с учетом всех требований к медицинскому учреждению, сообщили в пресс-службе компании.

3Z предоставляет полный спектр офтальмологических услуг: от детской диагностики до хирургии катаракты. Все процедуры выполняют по ведущим мировым методикам. Для открытия клиники купили новое оборудование последнего поколения. Большой спектр процедур представлен в сфере коррекции зрения. В клинике применяют современную технологию ReLEx SMILE, а также ReLEx FLEx, Femto Super LASIK и LASIK. При наличии медицинских показаний выполняют фоторефракционную кератэктомию (ФРК). В особо сложных случаях при экстремально высокой степени близорукости (до -30 диоптрий) в клинике проводят имплантацию факичных интраокулярных линз.

В клинике проводят операции по катаракте за один день, так как специалисты располагают собственным банком искусственных хрусталиков. Это позволяет пациентам не ожидать необходимой линзы.

Клиника 3Z Москвы работает по принципу «хирургии одного дня», все процедуры проводят амбулаторно, включая сложнейшие операции на стекловидном теле даже на поздних стадиях. Применение современной PRP-технологии (использование обогащенной плазмы собственной крови пациента) в хирургии макулярных разрывов сетчатки позволяет получить 100% прогнозируемый результат.

Сообщается, что для всех пациентов действует единая диагностика. Она включает все исследования, необходимые для определения состояния здоровья глаз. Стоимость составляет 3 тыс. рублей. При необходимости дополнительные исследования по медицинским показаниям проводят бесплатно. Для беременных женщин диагностику проводят по специальной программе, направленной на оценку состояния сетчатки для определения противопоказаний к естественному родоразрешению. Клиника 3Z имеет диагностическое оборудование, позволяющее выявить любые заболевания глаз на ранних стадиях.

«Мы используем лучшие мировые практики коррекции зрения и хирургии катаракты 15-й год. Наши офтальмохирурги выполнили более 152 тыс. операций, в клиники группы компаний ЗZ обратились около 1 млн человек. Выход на столичный рынок — это новый этап в расширении компании. В столице много клиник, но в большинстве случаев это частные кабинеты, которые оказывают только отдельные офтальмологические услуги. Единые стандарты 3Z, по которым работают все клиники группы компаний, и особый подход к пациентам уже позволили добиться успеха в регионах. Ожидается, что московская клиника также покажет высокие результаты», — сказала медицинский директор группы компаний ЗZ Инна Злотникова.

Клиника 3Z в Москве представлена в новом бренде. Реализацию нового визуального решения решили начать с московской клиники. До конца 2019 года планируют преобразовать все подразделения группы, которые находятся в Москве, Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

«Проанализировав офтальмологический рынок с точки зрения брендинга, мы пришли к новому визуальному образу с новым цветовым решением и отказом от прямого изображения глаза. 3Z вышла на столичный рынок, разрушив представления об офтальмологической клинике как о классической больнице. Более сложный, но и более эмоционально окрашенный бренд — сочетание мягких и теплых тонов как отражение основного принципа заботы о пациенте, а нестандартные линии — это те новые возможности, которые дает зрение без очков и контактных линз. Клинике есть что предложить своим пациентам, чтобы их жизнь с хорошим зрением стала качественно иного уровня», — сказала директор по маркетингу и стратегическому развитию группы компаний ЗZ Светлана Городина.

Для первых пациентов клиники в Москве действует скидка 25% на все виды лазерной коррекции зрения. Акция продлится до 30 апреля. С условиями предложения можно ознакомиться на сайте.