В Ростове после ДТП перевернулась машина, пострадал ребенок
В Ростове 8 апреля после ДТП перевернулась машина, пострадал пятилетний ребенок
На регулируемом перекрестке на улице улице 2-й Краснодарской автомобиль Renault Kaptur под управлением 33-летней женщины въехал в Ford Mondeo, за рулем которого была 24-летняя женщина.
«После столкновения опрокинулся автомобиля Renault Kaptur. Родители самостоятельно привезли в больницу пятилетнего пассажира автомобиля Renault», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.
Ребенок находился в детском кресле, серьезных травм удалось избежать.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины аварии.
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