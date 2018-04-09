В Ростове после ДТП перевернулась машина, пострадал ребенок

В Ростове 8 апреля после ДТП перевернулась машина, пострадал пятилетний ребенок

На регулируемом перекрестке на улице улице 2-й Краснодарской автомобиль Renault Kaptur под управлением 33-летней женщины въехал в Ford Mondeo, за рулем которого была 24-летняя женщина.

«После столкновения опрокинулся автомобиля Renault Kaptur. Родители самостоятельно привезли в больницу пятилетнего пассажира автомобиля Renault», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Ребенок находился в детском кресле, серьезных травм удалось избежать.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины аварии.