ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» в матче премьер-лиги

Футболисты московского «Локомотива» обыграли ФК «Ростов» в матче 25-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч в ворота ростовчан на 47-й минуте отправил Джефферсон Фарфан.

По результатам игры «Ростов» находится на 13-м месте турнирной таблицы РФПЛ с 27 очками на счету. «Локомотив» с 52 очками — на первой строчке.

В следующем туре «Ростов» 15 апреля примет «СКА-Хабаровск». Как сообщали Юга.ру, этой встречей откроется новый стадион «Ростов-Арена».