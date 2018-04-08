В ДТП с участием автобуса под Ставрополем погибла женщина
Утром 8 апреля на трассе под Ставрополем произошло ДТП с одним погибшим с участием автобуса и легкового автомобиля
Авария произошла около 10:30 на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-21093, двигаясь со стороны Михайловска в направлении улицы Коломийцева, при повороте на улицу Северный Обход не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении ПАЗу и столкнулся с ним.
От полученных травм на месте происшествия скончалась пассажир ВАЗа. Ее 20-летний сын, который находился за рулем, доставлен в больницу с травмами. Погибшая и пострадавший — жители Светлограда, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.
По факту происшествия проводится проверка.
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