В ДТП с участием автобуса под Ставрополем погибла женщина

Утром 8 апреля на трассе под Ставрополем произошло ДТП с одним погибшим с участием автобуса и легкового автомобиля

Авария произошла около 10:30 на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21093, двигаясь со стороны Михайловска в направлении улицы Коломийцева, при повороте на улицу Северный Обход не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении ПАЗу и столкнулся с ним.

От полученных травм на месте происшествия скончалась пассажир ВАЗа. Ее 20-летний сын, который находился за рулем, доставлен в больницу с травмами. Погибшая и пострадавший — жители Светлограда, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

По факту происшествия проводится проверка.