Фестиваль «О, да! Еда!» впервые пройдет в Крыму

5-6 мая в Балаклаве пройдет гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

«Уникальное географическое положение и богатая история Крыма сформировали неповторимые кулинарные традиции полуострова и дали толчок к открытию множества интересных ресторанов на основе местных продуктов. Поэтому тема нового фестиваля "О, да! Еда!" — "Крымская кухня" во всем ее многообразии», — рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в районе поля Золотая Балка на площадке площадью 6 гектаров. Там будут организованы улицы ресторанов, маркет с локальными продуктами, гастрономический театр, шампанерия, детская кулинарная школа с развлечениями, зона спортивных игр для взрослых и детей, арт-парк с кинотеатром под открытым небом, бар и большая музыкальная сцена.

Лучшие шеф-повара Крыма и Севастополя проведут кулинарные мастер-классы для гостей и сами примут участие в профессиональных конкурсах. Гости попробуют каждое блюдо, выступят в роли фуд-экспертов и выберу лучшее меню.

Также на площадке фестиваля будет работать лекторий для профессионалов, где опытные рестораторы, телеведущие кулинарных программ, журналисты и фуд-блогеры обсудят актуальные вопросы ресторанного бизнеса и гастрономии.