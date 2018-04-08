На конференции в Краснодаре обсудили использование плазмолифтинга в гинекологии и паллиативной медицине

7 апреля в Краснодаре состоялась конференция «Теоретическое обоснование технологии Plasmolifting»

Организаторами выступили краснодарская компания Zi-Company совместно с храмом иконы Богородицы «Целительница».

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в сферах стоматологии, дерматологии, трихологии, травматологии, гинекологии, неврологии, офтальмологии, иммунологии, а также эстетической и спортивной медицины из регионов Южного федерального округа.

В технологии, которой посвящена конференция, используется плазма крови самого пациента, то есть не донорская, а нативная. Есть версия, что ее первооткрывателем стал советский ученый Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, которому принадлежит ряд открытий в анестезиологии тройничного нерва и в гнойной хирургии. В среде православных христиан он известен как святитель Лука Симферопольский, был канонизирован в 2000 году.

О клинических испытаниях и результатах применения технологии нативной плазмы для заживления и регенерации тканей организма рассказал д.м.н., профессор, челюстно-лицевой и пластический хирург, имплантолог Ренат Ахмеров (Москва). Клиническим опытом применения этой методики поделились к.м.н., специалист в сфере неврологии и реабилитации Гульнара Мавлиева и к.м.н., врач-стоматолог Людмила Дорожкина.

В заключение встречи к.м.н., онкохирург Наталья Школяр и Ренат Ахмеров передали в дар Краевому перинатальному центру центрифугу для применения технологии нативной плазмы.

Заведующая женской консультации перинатального центра Светлана Хачак поблагодарила организаторов: «Я надеюсь, что у нас теперь будет больше возможностей помогать появляться на свет детям, вынашивание которых было затруднительным для их мам. Возможно, мы теперь сможем помочь и некоторым родителям, которые пока что не могут иметь детей».

Также перед собравшимися выступил клирик храма иконы Богородицы «Целительница», домовая церковь которого освящена в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), священник Вячеслав Клименко. Он поздравил присутствующих с Праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и наступающей Пасхой, передав всем участникам конференции куличи, изготовленные в храме и оформленные профессиональными дизайнерами.

«В этом году в нашем храме впервые решили изготовить это праздничное блюдо. Пожертвованные за них средства пойдут на приобретение уникальной иконы восьми Кубанских Новомучеников, которую пишет известный кубанский иконописец Юрий Найденов. Также часть вырученных средств будет передана на оказание помощи паллиативным детям, находящимся под патронажем Натальи Школяр», — сказал священнослужитель.