Под Туапсе ж/д пути завалило камнями

На железнодорожном перегоне Туапсе – Шепси ночью 6 апреля произошел сход грунта, из-за чего были нарушены габариты ж/д путей

Грунт сошел в 23:40, не повредив контактную сеть. Объем каменной массы составил 400 кубометров, передает РИА «Новости».

Движение на перегоне было временно закрыто, его возобновили в 1:02. В результате этого на час задержали пригородный поезд № 6016 Аэропорт — Туапсе. Задержек других пассажирских поездов не было, сообщили в пресс-службе СКЖД.