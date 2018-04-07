Под Туапсе ж/д пути завалило камнями

Краснодарский край

Распечатать

На железнодорожном перегоне Туапсе – Шепси ночью 6 апреля произошел сход грунта, из-за чего были нарушены габариты ж/д путей

Грунт сошел в 23:40, не повредив контактную сеть. Объем каменной массы составил 400 кубометров, передает РИА «Новости».

Движение на перегоне было временно закрыто, его возобновили в 1:02. В результате этого на час задержали пригородный поезд № 6016 Аэропорт — Туапсе. Задержек других пассажирских поездов не было, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Железная дорога Поезда РЖД Транспорт Туапсинский район
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Под Туапсе ж/д пути завалило камнями
Матч «Зенит» — «Краснодар» покажут в парке у стадиона черно-зеленых
В Сочи заложили сад сакуры «Мидори»
Ростовская полиция начала выпускать собственную передачу
Кадыров надеется, что Telegram не заблокируют
В городах КМВ пройдет серия забегов KAVKAZ.RUN

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале