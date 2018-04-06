В Сочи два человека пострадали во время конфликта со стрельбой

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи произошел конфликт со стрельбой

По предварительным данным, трое мужчин на улице Свердлова поссорились трое мужчин. Конфликт перерос в драку. Один из них выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия. На место приехала полиция и задержала 38-летнего участника драки. Двоих пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Драки Сочи
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